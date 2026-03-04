声優・アーティストとして活躍する高橋李依が、3年ぶりとなるオリジナル楽曲「Re:You」を3月4日に配信リリースした。本作は、5月16日に開催される、2ndワンマンライブ「A Rie in Wonderland」に向けた3ヶ月連続配信リリース企画の第1弾で、毎月1曲ずつ新曲を届けるプロジェクトの幕開けとなる。「Re:You」は、高橋が初めて作詞を手がけた楽曲。自分自身に問いかけ、立ち止まりながらも再び前へ進もうとする心情を、疾走感あふれる