『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のキャストが集結した映画『Hit N Fun（英題）』が、『ヒット・エンド・ファン！臨時決闘』の邦題で4月3日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国公開されることが決定した。 参考：『トワイライト・ウォリアーズ』“信一”で人気急上昇テレンス・ラウが見せる多彩な表情 本作は、香港映画史上歴代No.1ヒットを記録し、日本でも大疾風を巻き起こした『