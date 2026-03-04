日本航空（JAL）は、マイル・ライフ事業に積極投資し、マイル発行収入を拡大する。グローバルでの提携先の拡大と積極的な事業投資により、2030年度にJALカードの決済高を1.5倍、マイル提携・ポイント交換による発行マイル数を2倍に拡大する。マイルをためやすくし、マイルの発行数を増加させるとともに、スポーツやエンタメなどの非日常感のある特典を追加するなど、特典航空券に並ぶ魅力ある特典を拡充することで、ライト層を含め