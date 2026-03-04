「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、石川・金沢のホテル『ハイアット セントリック 金沢』です。金沢ならではのアートと共鳴するホテルに泊まる悦び伝統工芸の街、金沢。その空気が丸ごと息づくようなホテルだ。館内には加賀友禅や金箔をモチーフに、その工程にも興味を持たせるアートピースが散りばめられている。『ハイアット セント