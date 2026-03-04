PayPayとPayPayカード、LINEヤフーは、「超PayPay祭」を実施している。期間は3月30日まで。 キャンペーンの一つとして「PayPayスクラッチくじ」を実施している。本人確認済みのユーザーが対象で、対象店舗でPayPayまたはPayPayカードで200円以上決済すると抽選が行われる。 1等は決済金額の全額にあたるPayPayポイントが付与される。 12～18歳はPayPay残高での決済