大一番での決定的な仕事は、復活に向けたターニングポイントとなるだろうか。セルティックの旗手怜央は３月１日、スコットランドリーグ第29節のレンジャーズ戦で途中出場。宿敵とのダービーマッチで、終了間際のアディショナルに、値千金の同点弾をあげている。加入以降、オールドファームでの活躍など、常に高く評価されてきた旗手。だが、今季は精彩を欠くパフォーマンスをたびたび厳しい批判されてきた。移籍のうわさも絶