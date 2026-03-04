「＋１」から始まる自動音声ガイダンスの電話をきっかけに山形県上山市に住む６０代の男性が電子マネー３０万円分をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】「このままだと裁判になりますよ」60代男性が電子マネー30万円分だまし取られる自動音声ガイダンスの電話がきっかけ（山形） 警察によりますと先月２２日、上山市に住む６０代男性のスマートフォンに「＋１」から始まる電話番号から