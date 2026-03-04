20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月3日、自身のInstagramを更新。あるものを「作らせていただきました」と報告し、反響を呼んでいます。【写真】「作らせていただきました」「トニセンは偉大です」井ノ原さんは「『三重県立みえ四葉ヶ咲中学校』という学校の校歌を作らせていただきました」と報告。続けて「なんとか卒業式に間に合った！よかった」ともつづっています。20th Centuryの3人で校歌を作り、中学校へ提供したようです。