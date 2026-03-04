捜査で訪れた住宅から現金約１０００万円を持ち去ったとして、大阪府警の警察官が逮捕されました。占有離脱物横領の疑いで逮捕されたのは、大阪府警南堺署刑事課の警部補・後藤伸容疑者（５２）です。警察によりますと、後藤容疑者は２日、堺市内の集合住宅で７０代の男性の遺体が見つかった部屋を捜査中に、現金約１０００万円を持ち去った疑いがもたれています。現場には、他にも署員らが数人いたということです。去年６