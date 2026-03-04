施錠されていない窓から侵入するなどの手口で窃盗を繰り返していたとみられる38歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、東京・国分寺市の無職藤巻悠二容疑者（38）です。藤巻容疑者は去年12月15日、東京・府中市のアパートの一室に侵入し、現金およそ17万4000円などが入ったリュックサックを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、藤巻容疑者は施錠されていない窓から部屋に侵入し、1