在留期限が切れたベトナム国籍の男らを金属加工工場で違法に働かせていたとして、人材派遣会社の社長ら3人が逮捕されました。入管難民法違反などの疑いで逮捕されたのは、▼静岡県磐田市の人材派遣会社社長・井田一彦容疑者（54）と、▼金属加工会社の社員・中村鉄也容疑者（58）ら3人です。3人はおととし11月から今年1月の間、在留期限の切れたベトナム国籍の男ら4人を静岡県の金属加工工場で働かせていた疑いがもたれています。