東京高裁が旧統一教会に対し、解散を命じたことを受け、松本洋平文部科学大臣はきょう（4日）「清算が円滑かつ確実に進められ、被害者の救済がなされることを期待する」とする談話を発表しました。松本大臣は談話で、「長期間にわたり、多数の方が多額の財産的、精神的損害を受けてきたという我々の主張が認められた」と主張。今後は、清算人による清算手続きが開始されることになると説明したうえで、「清算が円滑かつ確実に進め