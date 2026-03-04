5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの最新シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のミリオンポイントを達成した。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも3月4日発表の最新3月9日付で週間9.6万PT（96,343PT）を獲得し、