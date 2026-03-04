松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月3日から、「定番メニューとの豚汁セット」を販売する。松屋の豚汁、その一番のこだわりは何といっても圧倒的な「具だくさん」だとか。お椀をのぞけば、甘みの溶け出した人参に、食感の良い蓮根、旨味たっぷりの豚肉とシャキシャキの青ねぎが彩りを添える。このゴロゴロとした具材の満足感こそが、松屋が誇る一杯の証だという。一口すすれば、野菜の甘みと出汁