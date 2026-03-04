今年、公開20周年となる映画『かもめ食堂』（2006年）が、4月10日より2週間限定でリバイバル上映される。あわせて、予告編が公開された。【動画】映画『かもめ食堂』リバイバル上映予告編本作は、人気作家・群ようこの書き下ろし小説を原作に、『めがね』『彼らが本気で編むときは、』などで知られる荻上直子監督が脚本・監督を務めた作品。フィンランド・ヘルシンキにオープンした小さな食堂を舞台に、日本人女性と現地の人々