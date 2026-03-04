4日（水）は北海道太平洋側では大雪やふぶき。関東や東北では暴風に警戒が必要です。【4日（水）の天気】低気圧が関東の東へぬけて、午後は発達しながら東北の太平洋沿岸を北上する見込みです。低気圧が近づく北日本の太平洋側では湿った大雪や暴風に警戒が必要です。東北南部の雪は次第にやんできていますが、雪がやんだ後、さらに風が強まり北寄りの暴風が吹くおそれがあります。東北北部や北海道は、翌朝にかけて大雪やふぶきに