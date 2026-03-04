国民民主党の古川国会対策委員長は4日の記者会見で、新年度予算案をめぐる与党側の対応について、「200キロを超えているのではないか。とてもついていけない」と苦言を呈した。新年度予算案をめぐっては、年度内成立を目指して審議を急ぐ与党側が13日に衆院予算委員会での質疑を終わらせる日程案を提案しているが、野党側は撤回を求めている。これに関し、古川氏は会見の中で、「高市首相は300キロ出るスーパーカーに乗っているの