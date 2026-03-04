中東情勢による経済への影響の不安から、日米の市場で株価が大きく下落しています。4日朝の東京株式市場で日経平均株価は、下げ幅が一時2200円を超え、5万4000円台まで下落しました。イランへの攻撃が始まった先月28日以降で、4700円以上値を下げています。ニューヨーク株式市場でも3日、ダウ平均株価が一時1200ドル以上の下落となりました。イランをめぐる紛争の長期化が懸念され、投資家がリスク回避で株を売る姿勢が続いていま