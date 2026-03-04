【ニューヨーク共同】米ニューヨークの連邦地裁は3日、ミャンマーの反政府組織と共謀し、核物質や麻薬を密輸して武器を調達しようとした罪などに問われた日本国籍の海老沢剛被告（61）に禁錮20年の判決を言い渡した。