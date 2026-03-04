俳優・松雪泰子が、25歳になる息子が舞台を中心に活動する俳優であることを明かした。【映像】5歳の子持ちだった20年前の松雪泰子松雪は3月2日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に20年ぶりに登場した。黒柳に「この20年で変化したこと」を聞かれると松雪は、「子育てが終わりまして。今息子は独り立ちして、25歳。大学を出て俳優の道に…」と告白。黒柳が「俳優？」と驚くと、「子供の頃から割と劇を観に行ったりが