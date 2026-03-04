アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を続ける中、UAE（アラブ首長国連邦）のドバイにあるアメリカ総領事館近くで無人機による攻撃がありました。こうした中、アメリカのトランプ大統領はこれまでの攻撃でイラン海軍や空軍は壊滅状態となり、防空能力を喪失させたと成果を強調しました。トランプ大統領：もはやイランに海軍はない、壊滅状態だ。空軍も壊滅した。ほぼ全てが壊滅した。我々は非常に順調だ。トランプ氏は3日、記者団