※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。この記事の画像を見る 結成25周年を迎えるBase Ball Bear。新譜『Lyrical Tattoo』では、彼らの原点回帰ともとれるシンプルなギターロックサウンドに、メッセージ性の強い言葉が並ぶ。堀之内大介さん（以下、堀之内）：たくさんの音を重ねるサウンドが当たり前の中、僕たちはライブでリアルにこの時しかできない3人が鳴らしている音だけで楽曲を構築しているんです