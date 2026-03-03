米レビューサイトのより、ディズニー＆ピクサー新作『私がビーバーになる時』スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は69件、スコア97%の好評判スタート。現時点では『リメンバー・ミー』（2017）『Mr.インクレディブル』（2004）と並ぶ高スコアだ。 https://www.rottentomatoes.com/m/hoppers 動物が大好きな大学生メイベルは、“人間の意識をリアルなロボット