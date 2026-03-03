強烈なブラックジョークと映画パロディでお馴染みの『最終絶叫計画』シリーズ第6弾『Scary Movie 6』より、最新ネタ満載の予告編映像が公開された。楽曲はエミネムの『Without Me』だ。 ﻿ 冒頭シーンの地下鉄に登場するのは、『13日の金曜日』ジェイソン、『悪魔のいけにえ』レザーフェイス、そして日本未公開の『ハートアイズ』の殺人鬼ハートアイズ。続いて『M3GAN ミー