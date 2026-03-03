の実写版「ONE PIECE」シーズン2より最終予告編が到着した。いよいよ2026年3月10日（火）より配信開始となる。 予告編は“偉大なる航路（グランドライン）”を舞台に、島ごとに全く異なる世界観を描き出している。冒頭のウイスキーピークではロロノア・ゾロが登場し、Mr.9らバロックワークスの面々を相手に“100人斬り”を展開。ローグタウンでは、麦わらの一味それぞれがアクロバティックな戦いを