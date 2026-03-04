マンションの共用部をLEDに切り替える工事が行われ、「数百万円の費用がかかった」と聞くと、本当にその投資が回収できるのか不安になる人も多いでしょう。 管理会社からは「光熱費削減で将来の修繕積立金を抑えられる」と説明されることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。今回は、LED化工事の費用対効果や確認すべきポイントについて分かりやすく解説します。 共用部LED化工事の費用と期待される効果