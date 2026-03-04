ロッテは4日、5月16日(土)、17日(日)に行われるオリックス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー（3種類1セット）」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着12,000枚で販売することになったと発表した。ワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナルデザインで、マリーンズのユニホーム姿のピカチュウ、球団イニシャルロゴ「M」とピカチ