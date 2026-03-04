ディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が2026年3月12日（木）夜9時よりTBSにて地上波初放送となることがわかった。「ピクサーの世界展」日本開催記念。 2023年に日本で劇場公開され、観客動員200万人超のヒットを記録。週末興行収入が前週を上回る“逆転ヒット”現象も巻き起こした話題作。 日本版では、アツくなりやすくて家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈、底抜けに優しくて涙もろ