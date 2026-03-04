アットホームは2月26日、「首都圏における新築戸建の価格動向(2026年1月)」を発表した。平均価格と前月からの変化率同調査では、同社の不動産情報ネットワークに登録された物件データを基に、東京、神奈川、埼玉、千葉の一部エリアを対象として、消費者向けに公開された所有権付き新築戸建の価格をまとめている。価格は1戸あたりの平均登録価格(売り希望価格)として定義した。首都圏全体の平均価格は、前月比で6カ月ぶりに下落した