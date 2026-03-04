【モデルプレス＝2026/03/04】歌手の工藤静香が3月3日、自身のInstagramを更新。手作り和菓子の作り方を公開した。【写真】キムタクの55歳妻「ぷるぷるで美味しそう」手作り“自分なりのココナッツ葛餅”◆工藤静香、オリジナルのココナッツ葛餅のレシピ公開工藤は「ココナッツ葛餅のレシピ書いておきます。以前になかなか手に入らない葛餅をいただいたらココナッツの味だったので、自分なりのココナッツ葛餅を作ってみたのがきっ