俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨン夫妻の長男、ルクヒ君が父親とのツーショットを公開し、その完成されたビジュアルに大きな注目が集まっている。3月4日、ルクヒ君は自身のSNSを更新した。【画像】クォン・サンウの息子、高身長イケメンに！公開された写真には、父クォン・サンウとリラックスした様子でカメラを見つめる姿や、親子で仲睦まじくスマートフォンの画面を覗き込む姿が収められている。どこか雰囲気の似た“イケメ