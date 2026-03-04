アメリカとイスラエルのイラン攻撃で、橋下徹氏（弁護士）が「ものすごく気になった」と指摘したのが、日本に事前連絡がなかったことだ。イスラエルの報道「ドイツは事前に知らされていた」橋下氏は2026年3月1日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）にレギュラーコメンテーターとして出演、こう語った。「一部の報道なんですけども、ドイツ政府が事前に（イラン攻撃の）連絡を受けていたと発表してるんですよ。日本の高市