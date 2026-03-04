コメディアンのイ・フィジェの妻ムン・ジョンウォンが、約4年ぶりにSNSを再開した。去る3月3日、ムン・ジョンウォンは自身のインスタグラムに「いつのまにか、3月。2026年」という文章とともに、カナダでの日常を公開した。彼女が投稿をしたのは、2022年8月以来のことだ。【写真】韓国最高のインフルエンサーとされたムン・ジョンウォン投稿の公開直後、コメントの反応は2つにわかれた。「会いたかった」「子供たちが元気に過ごし