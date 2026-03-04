ILLITが、日本でまたひとつ驚異的な新記録を打ち立てた。3月4日のオリコン発表によると、ILLITの1stミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』が、1日までに累積3億2万8972回再生された。【写真】日本人メンバー・モカ、愛らしさMAXのロリータファッションオリコンは「『Magnetic』は『週間ストリーミングランキング』に初登場してから101週目で3億ストリーミングを達成した。 これは同チャート内において、海外女性