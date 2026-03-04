Googleの開発するウェブブラウザであるChromeでリリースチームのマネージャーを務めるベン・メイソン氏とソフトウェアエンジニアのディーパック・ラヴィチャンドラン氏が、Chromeのリリースサイクルを4週間から2週間に縮める方針を発表しました。Chrome の 2 週間ごとのリリース サイクルで機能をいち早く利用 | Blog | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/blog/chrome-two-week-release?hl=jaGoogle accelera