Appleがプロクリエイター向けディスプレイ「Studio Display」の刷新を発表しました。さらに、27インチの5K XDRディスプレイのハイエンドディスプレイ「Studio Display XDR」が新登場しています。Apple、新しいStudio Displayとまったく新しいStudio Display XDRを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-stunning-studio-display-xdr/Studio Display - Apple（日本）https://www.apple.co