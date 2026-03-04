インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーが４日までに自身のインスタグラムを更新。カフェでのひとときを共有した。瀧山は「お友達とカフェカメラ研究中」とつづると、黒の透け感のあるコーデで愛犬を抱きかかえながら見つめている写真をアップ。また、ラテアートの写真なども添えられた。この投稿には「素敵な写真」「めちゃ可愛い」「メッチャメチャカワイッ」といったコメントが寄せられている。