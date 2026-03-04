男が施した補修工事（香川県警提供） 異常がないのに配線補修工事を行ったとうそを言い、香川県坂出市の高齢女性から現金6000円をだまし取ったとして、住所不定無職の男（47）が4日、詐欺と特定商取引法違反の疑いで逮捕されました。 香川県警によりますと、男は2025年10月6日、坂出市の80代の女性から配線の補修工事代金の名目で現金をだまし取ろうと考えました。そして配線に異常がないにもかかわらず、「出火するおそれ