大麻由来の成分「THC」を使用したなどとして、福岡市に住むCBD販売店員ら男女3人が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本のCBD販売店員で福岡市に住む大中卓也容疑者（22）です。九州厚生局麻薬取締部によりますと、大中容疑者は去年10月からことし2月までの間、熊本県内またはその周辺で大麻由来の成分「THC」を使用した疑いです。 また、大中容疑者と同じ熊本のCBD販売店員ら男女2人が2月、自宅でコカ