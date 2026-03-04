世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は3月4日、解散を命じた東京地裁の決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。この判断によって、宗教法人法に基づき、教団の清算手続きが開始されることになる。高裁決定を受けて、宗教2世の当事者団体「宗教2世問題ネットワーク」は同日、声明を出して「旧統一教会の被害救済に大きく寄与する決定」だと評価した。一方、旧統一教会は「我々は、この不