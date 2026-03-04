ミラノ・コルティナ五輪（２月）のメダリストが集結するフィギュアスケートの世界的アイスショー「スターズ・オン・アイス」日本ツアーの追加公演が発表され、大阪で４月３日、東京で同１０日にそれぞれ１公演ずつが行われる。また、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組、２００６年トリノ五輪女子で金メダルの荒川静香さんの出演も新たに発表された。２０周年となる今アイスショーは、ペアで日本勢初の金