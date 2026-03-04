シリーズ累計発行部数5600万部突破の大人気転生ファンタジー『転生したらスライムだった件』。2025年11月に原作小説は本編完結を迎えたが、派生したコミック、スピンオフコミックや新作絵本『転スラえほんちいさいリムルとまもののおうこく』の刊行は続き、2026年2月に劇場版新作アニメ公開、４月からTVアニメ４期放送など、コンテンツの勢いは増すばかりである。「異世界転生して国を作りました」。普通に考えれば無茶苦茶な話