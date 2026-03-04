『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV 2025年7月18日より公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今回、ファイナルPVを公開し、一部劇場を除いて、今春で終映することを発表した。また、3月7日から4月9日にかけて、以下の期間ごとに3種類の来場者特典を配布する。 3月7日(土)～19日(木)：第17弾「第2弾キービジュアルクリアスタンド」 3月20日(金・祝)&