「自分の婚活よりバッタの婚活」をスローガンに、アフリカ・モーリタニアで大量発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの繁殖を描いた著書で大ブレイクした「バッタ博士」こと前野ウルド浩太郎さん。夢を追って気づけば45歳、独身。「いやいや、バッタより自分の婚活だろ！」と目が覚め、書き下ろした著書が『バッタ博士の異常な愛情恋愛と婚活の失敗学』である。どうすればバッタ博士は結婚できるのか。そこで、著書『愛の