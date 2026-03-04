歌手・タレントの堀ちえみ（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。「我が家の家宝！」とタレントの山咲トオル（56）から贈られた肖像画を披露した。【写真】「我が家の家宝！」を手に笑顔を見せる堀ちえみ堀は「山咲トオルさんから、素敵な贈り物です とっても嬉しい」と紹介し、鉛筆で描かれた自身の肖像画を紹介。寝転んでほお杖をつく若かりし頃の堀が、繊細なタッチで描かれている。「鉛筆画なので想いと魂がより伝わ