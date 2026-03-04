自宅と同じように水拭きや掃除機で清掃ついにイヤな花粉の季節がやってきた！なんて思っている人は多いのではないでしょうか？毎年のこととはいえ辛い思いはしたくないものです。そこで今回は、自分で手軽にできる車内の花粉対策についてお話をしましょう。サンワダイレクトのハンディクリーナー『200-CD086』（3980円）。シガーライターソケットから電源取得ができる自動車専用モデルで、小石も吸い取れる吸引力を持つ。