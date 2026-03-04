洗足学園音楽大学は3日、元AKB48総監督の高橋みなみ（34）を客員教授として迎えると発表し、その理由や今後について伝えた。【写真】桜の花と共に…新たなチャレンジを発表した高橋みなみ高橋は1991年4月8日生まれ、東京都出身。AKB48の第1期生で、グループの総監督を務めた。グループ卒業後の現在は、タレント、コメンテーター、東京都公認パラ応援大使など幅広く活躍する。客員教授就任について、洗足学園音楽大学は「これ