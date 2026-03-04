千葉ロッテマリーンズは4日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで5月16日、17日に行われるオリックスバファローズ戦（両日とも午後2：00試合開始）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー（3種類1セット）」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万2000枚で販売することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本ワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナ