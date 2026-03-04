6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留が初の単独主演を務める、BUMPオリジナルショートドラマ『ファースト・シュート〜約束の2人〜』が、きょう4日午後6時から配信開始される。【別カット】カッコイイ…！フードから笑顔を覗かせる大久保波留本作は、幼いころに交わした「クリスマス・イヴの夜に鐘の音を一緒に聞いた2人は結ばれる」という約束を信じながらも、すれ違ってしまった幼なじみの琉唯（るい）と月