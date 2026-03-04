文部科学省は、東京高裁が旧統一教会の解散を命じる決定をしたことを受け、文部科学相のコメントを発表しました。全文は以下の通りです。本日、東京高等裁判所において、旧統一教会に解散を命じた東京地方裁判所の決定を維持する旨の決定がなされました。今般の決定は、旧統一教会の信者による違法な献金勧誘等行為により、長期間にわたり、多数の方が多額の財産的、精神的損害を受けてきたという我々の主張が認められたものと認識